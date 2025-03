Beijum lijkt weer een grote vrijmarkt te krijgen op Koningsdag

De afgelopen jaren moest Beijum het zonder een grote vrijmarkt stellen op Koningsdag. Dit jaar lijkt de traditie nieuw leven ingeblazen te worden. Dat meldt Beijumnieuws.

In de jaren voor het uitbreken van de coronapandemie vond de rommelmarkt plaats op het grote voetbalveld naast de Jaltadaheerd. De maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden en organisatorische problemen zorgden ervoor dat de vrijmarkt niet terugkwam toen het land weer open ging. Vorig jaar vond er weliswaar wel een vrijmarkt plaats op het terrein van de Dom Helder Camaraschool, maar de grote vrijmarkt ontbrak sindsdien.

De komende editie gaat georganiseerd worden door Kidsclub Beijum in samenwerking met wijkcentrum Trefpunt. Mocht het slecht weer zijn, dan wordt de rommelmarkt in het wijkcentrum gehouden. De organisatie laat weten dat er binnenkort meer informatie zal volgen, maar dat al wel duidelijk is dat verkopers zich van tevoren dienen aan te melden. Koningsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 april.