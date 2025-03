Beatrixoord trots op nieuwe afdeling: “Het was oude meuk”

Foto via 112 Groningen

In Haren konden belangstellenden zaterdag de nieuwe afdeling Neurorevalidatie van revalidatiecentrum Beatrixoord bekijken. De patiënten verhuizen komende vrijdag naar hun nieuwe kamers. Jan Geertsen, hoofd van Beatrixoord, laat in het radioprogramma Haren Doet weten trots te zijn.

Hoi Jan! De nieuwe vleugel, waarvan de bouw vorig jaar januari begon, bevindt zich aan de achterzijde, aan de kant van Hortus. Voor welke patiënten is deze nieuwe afdeling?

“Het is bedoeld voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die een herseninfarct hebben gekregen of een hersenbloeding of -kneuzing hebben opgelopen als gevolgd van een ongeluk. In Beatrixoord hebben we een grote groep patiënten opgenomen, die voornamelijk uit Groningen en Drenthe komen, die door ons gerevalideerd worden.”

Waarom is er gekozen om een nieuwe afdeling te bouwen juist voor deze groep?

“De eerste steen van Beatrixoord is in 1959 gelegd. Vier jaar later, in 1963, werd het gebouw geopend. De afgelopen jaren zijn de meeste afdelingen gerenoveerd. Maar dat was met deze afdeling nog niet gebeurd. Eigenlijk was het oude meuk. Patiënten liggen op dit moment nog met vier personen op een kamer. Als ze naar het toilet of de douche willen, dan moeten ze de gang oversteken. Het werd hoog tijd voor een nieuwe afdeling.”

En die nieuwe afdeling is dan waarschijnlijk ook ‘state of the art’?

“Absoluut. Je kunt niet meer spreken van oude meuk. Het is modern, open en er is veel licht. En wat heel bijzonder is, is dat deze afdeling omringd wordt door de tuin, met uitzicht op de Hortus. Het is een weldadige omgeving. Vanuit de tuin is er ook een directe doorgang naar de Hortus. Voor de mensen die mobiel zijn, is dat fantastisch. Zij kunnen vanuit hun kamer, door de tuin, direct naar de prachtige Hortus.”

Om dit te vieren hadden jullie gisteren een open dag…

“Klopt. Vrijdag was de officiële opening. Gisterochtend hadden we een open dag voor oud-patiënten en gistermiddag konden buurtbewoners en geïnteresseerden langskomen. Komende vrijdag verhuizen de patiënten. Dan nemen we dus echt afscheid van de oude afdeling. Gisteren hebben mensen tijdens de open dag een goed beeld gekregen. Voor de kinderen was er een draaimolen en ze konden spelletjes spelen.”

Onderdeel van de nieuwbouw is ook een keuken. Gezien het belang van gezondheid tegenwoordig, neem ik aan dat er geen ‘vette hap’ besteld kan worden…

“Nee, het bestellen van kroketten en bitterballen kan al een tijdje niet meer. Ook wordt er geen alcohol verkocht. Qua eten waren we altijd aangewezen om de keukencentrale van het UMCG. Ondanks dat er hard gewerkt wordt, was het eten niet altijd van de beste kwaliteit. En dat is logisch. Of je nu voor een paar duizend man kookt, of je doet dit voor 150, dat doet iets met de kwaliteit van het voedsel. Met het nieuwe restaurant kopen wij nu ons eten in bij een groothandel, maken het zelf klaar, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van de grote UMCG-keuken. Naast de kwaliteit biedt dat nog meer voordelen, want patiënten kunnen nu ’s middags tot 14.00 uur aangeven wat ze willen eten. We kunnen wat we serveren meer en beter op de wensen van de patiënt afstemmen.”

