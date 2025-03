Be Quick 1887 ziet aanvoerder Versteegen vertrekken, eerste versterking Oranje Nassau

Foto Andor Heij: Mark Versteegen (21) schiet Be Quick op 2-0 tegen MASV.

Be Quick 1887 raakt na dit seizoen de aanvoerder kwijt en Oranje Nassau trok de eerste versterking aan.

Be Quick aanvoerder en centrale verdediger Mark Versteegen vertrekt na dit seizoen bij de eersteklasser. De 24-jarige Versteegen gaat naar vierde divisionist d’Olde Veste ’54 uit Steenwijk. De ervaren verdediger wordt daar herenigd met Steven Wuestenenk, oud-trainer van Be Quick. Versteegen speelt vanaf de jongste jeugd bij Be Quick met tussendoor een uitstapje naar FC Groningen.

Eersteklasser Oranje Nassau heeft zich voor volgend seizoen versterkt met 20-jarige Florian Charles, van tweedeklasser vv Hoogezand. Charles is een linksbenige verdediger, die zowel als centraal als op de backpositie uit de voeten kan. Het is de eerste versterking van ON voor komend seizoen.