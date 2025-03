Basisschool De Poort in Ten Boer start kinderopvang en BSO

Basisschool De Poort in Ten Boer start in augustus met kinderopvang en BSO in het schoolgebouw. De school en gastouder Alyta Holland hebben hiervoor hun handtekening gezet.

Alyta Holtland, nu nog zelfstandig gastouder, breidt haar werkzaamheden uit met kinderopvang van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang in De Poort. Directeur Martin Grasdijk van De Poort: “Jonge kinderen kunnen zo al wennen aan het schoolleven voordat ze 4 jaar zijn en schoolgaande kinderen kunnen ook na schooltijd opgevangen worden op dezelfde plek. Daarom zijn we heel blij dat we deze samenwerking kunnen starten.”

Alyta Holtland is ook blij met de samenwerking: “Kinderen ontwikkelen zich het best in een voor hen vertrouwde omgeving met vaste pedagogische medewerkers. Door dat in een combinatie van kinderopvang en basisschool de schooltijden en opvangtijden (zowel dagopvang als BSO) beter op elkaar zijn afgestemd maakt dit voor ouders gemakkelijker om werk en gezin te combineren.

Bij de kleinschalige christelijke kinderopvang, die de naam “De Opstap” zal krijgen, is iedereen welkom, ook wanneer je geen christelijke achtergrond hebt. Van de BSO kunnen kinderen van De Poort, maar ook andere scholen gebruik maken.

De komende maanden wordt de school verbouwd zodat er ruimte is voor de kinderopvang en die ruimte aan alle veiligheidseisen voldoet. Op woensdag 19 maart is er van 10 tot 14 uur een open dag op basisschool De Poort. Belangstellende ouders kunnen daar in contact gebracht worden met Alyta Holtland.