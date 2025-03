Basarz blikt terug op warme heropening: “Het was overweldigend”

Foto: OOG

Delicatessenwinkel Basarz aan de Vismarkt ging afgelopen vrijdag voor het eerst weer open na een half jaar. Door een brand in een meterkast moest de zaak maandenlang op slot.

Renee de Jonge, medewerker van Basarz, is blij dat de zaak weer open kon vorige week vrijdag. Midden in de zaak staan nog steeds bossen bloemen die klanten hebben meegenomen. “De opening vrijdag was overweldigend, sommige mensen kwamen alleen even lieve woorden brengen. Het was weer als vanouds.”

De brand in augustus had veel schade aangericht. Levensmiddelen in de winkel waren onverkoopbaar geworden, de kelder stond vol bluswater en de hele winkel zat onder een dikke laag roet. Ondernemers naast het pand konden Basarz tijdelijk van stroom en wifi voorzien.

“De zaak was in de eerste maanden nog leeg”, zegt De Jonge. “Maar algauw kwamen de kasten, vitrines en materiaal. En toen konden we in een keer heel snel in korte tijd doen. En daarmee konden we nét eind februari nog open.”

Veel trouwe klanten kwamen op 28 februari gelijk even langs. De Jonge: “Het was echt een warm bad. Toen iedereen weer binnenkwam dacht ik wel weer van: dit is waar ik het echt voor doe.”