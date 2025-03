Automonteurs en fietsherstellers leggen twee dagen het werk neer: “Men pikt het niet”

Automonteurs, fietsherstellers en autohandelaren in Groningen leggen komende maandag en dinsdag het werk neer. De medewerkers gaan staken omdat er geen zicht is op een goede cao.

De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast. Al bijna twee maanden voeren ze actie. Zo legden afgelopen donderdag en vrijdag nog honderden werknemers in andere delen van het land het werk neer. Het conflict rond de nieuwe cao draait om het loonvoorstel dat door de BOVAG is voorgesteld. De koopkracht van de medewerkers is de afgelopen jaren niet toegenomen. In de nieuwe cao, die een looptijd heeft van achttien maanden, wordt een loonsverhoging van 3,55 procent geboden. “Dat is gemiddeld minder dan 2,5 procent per jaar en daarmee ligt het onder de door het CBS verwachte inflatie. Dat pikken ze niet en daarom eisen ze een goede oplossing. Wij willen 6 procent voor één jaar. Daarmee zouden medewerkers er in koopkracht juist iets op vooruitgaan”, zegt Nicole Engmann van vakbond CNV.

“Nieuwelingen kiezen liever voor een branche waarin ze meer kunnen verdienen”

Volgens CNV is een goede cao ook belangrijk voor de branche als geheel. De sector heeft namelijk te maken met een personeelstekort wat werkgevers, door groeiende wachttijden en werkdruk, veel geld kost. “Nieuwelingen kiezen liever voor een branche waarin ze meer kunnen verdienen. Zelfs steeds meer huidige medewerkers overwegen een overstap. Je hebt een goede cao nodig om mensen aan je te binden. Een goede cao is goedkoper dan de gevolgen van een personeelstekort.”

Suikerunieterrein

Onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven vallen medewerkers van onder andere garages, auto(dealer)-bedrijven, truckbedrijven, tweewielerbedrijven, motorbedrijven, caravan-en camperbedrijven en autoverhuur- en revisiebedrijven. Er werken in totaal ongeveer 84.000 mensen in de branche. De staking kan leiden tot langere wachttijden voor Apk’s, onderhoudsbeurten en reparaties. Leden van vakbonden CNV, FNV en De Unie kunnen zich maandag als staker inschrijven op het voormalige Suikerunieterrein.