Automobilist met vier keer teveel alcohol op raakt rijbewijs kwijt in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag het rijbewijs van een automobilist afgepakt nadat deze betrapt was met te veel alcohol op achter het stuur. Dat meldt de politie op sociale media.

“We zagen de bestuurder rijden op de Amkemaheerd in de wijk Beijum”, vertelt de politie. “Omdat er verdacht rijgedrag vertoond werd, hebben we een stopteken gegeven en een controle uitgevoerd. Bij die controle bleek de automobilist onder invloed te zijn van alcohol.” De persoon is daarop overgebracht naar het politiebureau waar apparatuur aanwezig is om een goede analyse uit te voeren. “Uit een ademanalyse bleek dat de bestuurder een alcoholpromillage van 1.005 μg/l had.”

Als bestuurder mag het alcoholgehalte in iemand zijn adem niet hoger zijn dan 220 μg/l. “Vanwege de forse overschrijding hebben we het rijbewijs afgepakt. De automobilist kan een bekeuring verwachten en de Officier van Justitie gaat bepalen wat er verder in de zaak moet gaan gebeuren.” De politie maakt van de mogelijkheid gebruik om te waarschuwen dat alcohol en drugs echt niet samengaan in het verkeer: “Regel een BOB of laat je ophalen.”