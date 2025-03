Automobilist belandt overdwars in ‘Mario Kartbocht’

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de verbindingsweg tussen de N7 en de N370 is een automobilist met zijn voertuig op de weg terecht gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 10.00 uur. “De automobilist was onderweg in de richting van Paddepoel”, vertelt Wind. “In de bocht ging het echter mis. De automobilist vloog uit de bocht, en belandde met zijn voertuig overdwars op de weg. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer nagekeken. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept.” Vanwege het ongeluk was er enige hinder voor het overige verkeer.

De bocht, die in de volksmond de Mario Kartbocht genoemd wordt, is niet voor de eerste keer toneel van een ongeluk. Eerder vlogen er al auto’s uit de bocht in oktober, december en februari. En ook vorige week was het nog raak.