Anjet Daanje ontvangt Erepenning gemeente Groningen

Burgemeester Mirjam van 't Veld (CDA) (l) reikt de erepenning uit aan Daanje (r). Foto: gemeente Groningen

Schrijfster Anjet Daanje heeft dinsdag de Erepenning van de gemeente Groningen ontvangen. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA).

Daanje haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris werd afgelopen week uitgeroepen tot het beste Nederlandstalige boek van de 21e eeuw door NRC en De Standaard. Eerder won de auteur voor dit boek al de Libris Literatuurprijs 2023, de Boekenbon Literatuurprijs 2022, de titel Beste Groninger Boek 2023 en De Inktaap 2024. “Groningen is trots op Anjet Daanje”, vertelt burgemeester Van ’t Veld. “Vastberaden en met doorzettingsvermogen schreef ze prachtige boeken. Met het boek Het lied van ooievaar en dromedaris kreeg ze eindelijk de erkenning die ze verdient. Met als bekroning de uitverkiezing van het boek van de eeuw.”

Erepenning

De Erepenning van de gemeente Groningen bestaat sinds 1998 en met Daanje is de onderscheiding nu 54 keer uitgereikt. De auteur krijgt de prijs vanwege ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving’. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Wim van de Pol (2024) Jurjen van der Meer (2023), Café de Wolthoorn (2023), Pieter Bregman (2022), Jason Dourisseau (2021), Niek Verdonk (2021), WEEVA (2021), Auke de Boer (2021) en Monique Pennings (2020). Daanje is de eerste die de Erepenning in het nieuwe ontwerp ontvangt. Dit ontwerp is gemaakt door kunstenaar Natasja Bennink. Op de voorkant prijkt de Groninger Stedenmaagd, samen met de Groninger vlag. Voor de sokkel van de penning werden oude keien van de Grote Markt hergebruikt.

Het lied van ooievaar en dromedaris

Daanje schreef Het lied van ooievaar en dromedaris in 2022. Eliza May Drayden is de hoofdpersoon. Het boek begint in het jaar 1847 in het Yorkshire dorpje Bridge Fowling, op het moment dat Eliza May al dood is. Ieder volgend hoofdstuk schuift ten opzichte van het voorgaande een stukje op in de tijd, totdat het verhaal in het elfde hoofdstuk in onze huidige tijd is aangeland. De roman vertelt niet zozeer over Eliza May Draydens leven, maar over de invloed die haar leven en werk hadden op de mensen na haar dood. De lezer leert Eliza May kennen via de levens van anderen, en via biografieën en verhandelingen over haar, want zij was de schrijfster van een uitzonderlijke roman, die tijdens haar leven werd verguisd, maar die in de loop van 170 jaar door steeds meer lezers als een meesterwerk wordt gezien. “Het lied van ooievaar en dromedaris is een meesterwerk van verbeelding, een ode aan de fictie, aan verhalen en literatuur”, aldus een recensent.