Als verrassing, een stukje kunst op je deurmat! Groningse illustrator maakt ‘Verassingshuisjes’

Stel je voor: je loopt nietsvermoedend door je huis en ziet opeens een kaartje op je deurmat liggen. Op het kaartje staat een prachtige tekening van jouw woning. Dit kan je zomaar overkomen, want illustrator Bo-Lynn Hartman maakt en verspreidt verrassingshuisjes in Groningen.

Het idee ontstond bij haar moeder. “Mijn moeder woont in Drenthe en tekent vooral landelijke huizen, boerderijen of vrijstaande huizen. En ik zei: laten we in Groningen op pad gaan”, aldus Bo-Lynn. Haar idee was om huizen in Groningen te tekenen en om de kleine portretjes als kerstcadeautje door de deur te doen. “Maar ik was toen hoogzwanger en kon nog geen vijf minuten lopen”, vertelt ze.

Nu haar dochtertje geboren is, maakt Bo-Lynn dagelijks wandelingen door de stad. Tijdens deze wandelingen komt ze langs de mooiste panden en besloot ze haar idee toch uit te voeren.

“Ik vind het leuk om dingen voor anderen te doen en als ik daar mensen blij mee maak, ben ik ook blij”

De illustrator deelt haar werk op TikTok, waar haar filmpjes goed worden ontvangen. “Ik krijg veel leuke reacties en ook veel verzoekjes. Ik heb nu denk ik wel tien huisjes in de wachtrij”

De aanvragen leveren haar een leuk extraatje op, maar ze hoopt er in de toekomst haar fulltime werk van te kunnen maken. Toch blijft ze ook voor haar plezier verrassingshuisjes in brievenbussen stoppen. “Aanbellen doe ik niet, want dat vind ik te spannend. Dat durf ik niet. en ik vind het leuk als ze het echt als verrassing op de deurmat vinden.”

Onderop de kaartjes staat haar Instagram-account vermeld, zodat bewoners kunnen zien wie het kunstwerkje heeft gemaakt. Soms krijgt ze daardoor ook lieve berichtjes van de mensen die haar werk hebben ontvangen.