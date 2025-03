“Als er mooi weer in aantocht is kunnen we als ijssalon snel schakelen”

Met een temperatuur van 18,4 graden is het de warmste 8 maart op Groningen Airport Eelde ooit. En dat betekent dat op deze zaterdag veel mensen er op uit trekken.

“Het is ontzettend druk”, vertelt een medewerker van Intermezzo IJS aan de Rijksstraatweg in Haren. “Ook zo druk dat ik eigenlijk geen tijd heb om met je te praten.” Dat is geen probleem, want even verderop in de straat bevindt zich ook een ijssalon. Emma Heideveld runt daar Italini. “Bij ons is het ook druk. Ik heb de deuren om 12.00 uur geopend, en het loopt de hele tijd door. Het is geen moment rustig.”

Emma Heideveld (Italini): “Komt er mooi weer, dan kunnen we snel schakelen”

Heideveld vertelt dat ze op de situatie heeft ingespeeld: “Het ijs dat wij verkopen wordt door mijn schoonmoeder geleverd. Dat heeft als voordeel dat we heel snel kunnen schakelen. Zien we in de weersvoorspellingen dat zich mooi weer aan gaat dienen, dan zijn we er als de kippen bij om de salon te openen. Volgende week wordt het bijvoorbeeld een stuk kouder. Dan heeft het geen zin om open te zijn.” Toch is het bijzonder, want zulke temperaturen begin maart: “Ja en nee. Ik ben het met je eens dat dit absoluut bijzonder is. Maar ik kan me ook herinneren dat we een aantal jaren geleden in februari al eens de deuren open hebben gehad.”

“Perzik is een nieuwe smaak”

Ondertussen wordt de ene na de andere klant van ijs voorzien: “De smaak perzik gaat vandaag vaak over de toonbank. Dat is een nieuwe smaak die we niet eerder hebben gehad. Mensen zijn nieuwsgierig en willen dat graag even proeven. En daarnaast zijn er de traditionele zes smaken, zoals ik ze maar even noem, die hard gaan. Dan heb je het over bijvoorbeeld mango, vanille, citroen, chocolade en stracciatella.” De salon is zaterdag nog tot 17.00 uur geopend. “In de zomermaanden zijn we ook wel in de avonduren geopend, maar dat heeft nu geen zin. Als de zon verdwenen is, wordt het al snel fris.”

Nanne Dilling (Vandeeg Vandaag): “Heerlijke ontspannen plek”

Druk is het op deze zaterdag ook bij Vandeeg Vandaag aan de Turfsingel. In het voormalige tankstation Dudok is deze dagen de nieuwe bakkerij volop aan het proefdraaien. “Je ziet dat dit al een hele populaire plek is”, vertelt Nanne Dilling. “Zodra de zon schijnt, gaan mensen op de vlonders zitten. Het voordeel is ook dat je op de vlonder wat lager zit, waardoor je eigenlijk helemaal geen last hebt van het geluid van auto’s die voorbij rijden. In combinatie met de krokussen die bloeien is het een heerlijke ontspannen plek.”

“Broden en gebakjes”

Ondertussen vinden de producten in de kiosk gretig aftrek: “We zijn nog aan het proefdraaien, maar het gaat heel goed. We hebben op dit moment zo’n tachtig broden per dag die tot nu toe ook allemaal uitverkocht zijn geraakt. En daarnaast bieden we een variété aan gebakjes en kaneelbroodjes aan, waarbij het aanbod elke dag verschilt. Wat wij heel leuk vinden is dat mensen heel enthousiast reageren. Op onze producten maar ook op de locatie. En dat is natuurlijk geweldig.” De officiële opening van Vandeeg Vandaag vindt in mei plaats.

