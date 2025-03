“Als een leerling begint met lessen moet je gelijk het examen aanvragen, zo lang is de wachttijd”

Foto via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De wachttijd bij het CBR om praktijkexamen te doen blijft onverminderd lang. Maiyko Rutjens van autorijschool Paddepoel vertelde in het OOG-radioprogramma Laan & De Vries dat de wachttijd voor het praktijkexamen bij het CBR momenteel vier maanden is.

Hoi Maiyko! Hoe is de situatie op dit moment?

“Als een leerling begint met zijn of haar autorijlessen, dan is het voor ons slim om direct een examen aan te vragen. Als we dat niet doen, dan is het voor een leerling eigenlijk niet te doen. En dat is een heel verschil met enkele jaren geleden. Je volgde dan je lessen en als je hier klaar mee was, vroeg je het examen aan.”

Hoe lang is de wachttijd op dit moment?

“Als we als rijschool nu een praktijkexamen aanvragen, dan kun je over ongeveer vier maanden terecht. Dat klinkt lang, maar het is zelfs nog langer geweest, met wachttijden die opliepen tot zes maanden. Hoewel de minister in januari de verplichte tussentijdse rijtoetsen heeft geschrapt om de wachttijden te verkorten, zien wij dat de effecten tot nu toe beperkt zijn.”

Als je nu aan de vooravond staat om het autorijden onder de knie te krijgen. Is dat heel anders dan twintig jaar geleden?

“Ik denk dat je het niet met elkaar kunt vergelijken. Het is heel anders geworden. De bijzondere verrichtingen zijn gelijk gebleven. En ook het gebruik van navigatie is nog altijd een onderdeel van je opleiding. Maar de drukte in het verkeer is heel anders dan twintig jaar geleden: het is veel drukker geworden op de weg. Daardoor zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden.”

Is ook de wijze van toetsing veranderd?

“Absoluut. Ik moet even denken aan mijn allereerste rijexamen. We passeerden een vrachtwagen die verkeerd voorgesorteerd stond. Ineens maakte die chauffeur met zijn stuur een zwieper naar links, waardoor de rijinstructeur in moest grijpen. Ondanks de ingreep slaagde de leerling, omdat hij correct handelde. De ingreep was nodig om te voorkomen dat het voertuig in botsing zou komen met de vrachtwagen.”

Wat betekent het voor het praktijkexamen als je dat niet haalt? Moet je dan opnieuw lang wachten?

“Nee. Als je gezakt bent, moet je opnieuw een examen aanvragen. De wachttijd is dan korter, namelijk vier tot zes weken. Je moet dan rekening houden met een wachttijd van vier tot zes weken.”

Wat is er zo leuk aan het zijn van rijinstructeur?

“Dat is de afwisseling. Ieder uur is anders, maar ook elke situatie die je tegenkomt is anders. Ik vind het heel leuk om met jonge mensen om te gaan en om hen iets bij te brengen. Als je op kantoor zit, en je kijkt de hele dag naar het scherm, dan is dat constant hetzelfde.”

