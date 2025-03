ALDI in Beijum vier weken dicht vanwege verbouwing

Foto: Onderwijsgek - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19494341

De ALDI in winkelcentrum Oost aan de Claremaheerd in Beijum is vanaf zaterdagavond 21.00 uur vier weken gesloten vanwege een verbouwing.

De bewonersorganisatie Beijum noemt de verbouwing positief nieuws. “In het verleden heeft de supermarkt eens aangegeven dat men mogelijk wil vertrekken uit de wijk vanwege de beperkte hoeveelheid vierkante meters die men tot hun beschikking heeft. Daardoor had de winkel meer een functie van een buurtsupermarkt, wat niet strookte met de bedrijfsvisie. We zijn blij dat de supermarkt blijft en dat er gekozen wordt voor een verbouwing.”

De verbouwing is niet uniek omdat de internationaal opererende Duitse keten in het hele land bezig is om supermarkten te moderniseren. Hoe de winkel er precies uit komt te zien is onbekend, wel is duidelijk dat er tijdens de verbouwing een bakkerij gerealiseerd wordt en dat het een moderne uitstraling krijgt. In de toekomst zal in het filiaal meer ruimte zijn voor verse producten, maaltijden en groenten.”

De winkel wordt heropend op 4 april om 08.00 uur. Tot die tijd kunnen inwoners van de wijk terecht bij de Aldi-supermarkt aan de Kajuit in Lewenborg.