Aegir Lentesprint trekt roeiers uit hele land naar Hoornsemeer: “Wind speelde ons op zaterdag parten”

Op het Hoornsemeer vindt dit weekend de Emotion Events Aegir Lentesprint plaats. Zo’n 1.700 roeiers uit het hele land nemen deel aan de roeiwedstrijd. Een gesprek met praeses Jorn Blaauwbroek van roeivereniging Aegir.

Hoi Jorn! We hebben het over een wedstrijd die al een behoorlijke traditie is geworden hè?

“Deze wedstrijd organiseren we sinds 2017, maar dit is pas de vijfde editie. We hebben te maken gehad met de maatregelen om de coronapandemie onder de duim te houden, waardoor dit niet georganiseerd kon worden. En we hebben ook verschillende jaren pech gehad met de weersomstandigheden. Dat maakt deze wedstrijd ook wel bijzonder. Vorig jaar kon bijvoorbeeld de wedstrijd op de zondag niet doorgaan door de harde wind. En gisteren moesten we vanwege de wind ook een streep zetten door deze dag.”

Hoeveel roeiers zijn er vandaag actief?

“Normaal zouden dat zo’n 1.500 zijn, maar omdat het gisteren is afgelast, zitten we vandaag op 1.700 deelnemers. Door de planning aan te passen, kunnen alle deelnemers vandaag starten. De roeiers zijn afkomstig van zo’n 25 verenigingen uit het hele land. Als je nu de parkeerplaats bij het Hoornsemeer zou bezoeken, dan zie je dat deze helemaal vol staat met vrachtwagens en trailers. Want elke vereniging, elke roeier, neemt zijn eigen materiaal mee.”

Hoe zien de wedstrijden er precies uit?

“In een normaal weekend, dus met een zaterdag en zondag, dan zouden op de eerste dag de voorwedstrijden worden gehouden waarbij deelnemers vijfhonderd meter afleggen. Vervolgens wordt op de zondag de vijfhonderd meter nogmaals geroeid, maar dan gaat het om de prijzen. De wedstrijd is vooral voor eerstejaars, maar ook ouderejaars zijn welkom. Echter zien we dat dit beperkt is, omdat ouderejaars toch ook hun studielast hebben, en het niet voor iedereen even makkelijk is om vanuit het zuiden van het land naar Groningen te reizen.”

Worden er goede tijden neergezet?

“Wij zijn tevreden. Je moet je voorstellen dat eerstejaars roeiers na de zomer lid zijn geworden van een vereniging. Afgelopen herfst is er getraind, en in de winter zijn er ook meters gemaakt. Dus er ligt een goede basis, maar om nu van een pure krachtmeting te spreken. Ik denk dat onderling het niveau best wel verschilt. Dat heeft er ook mee te maken met welke intentie je lid bent geworden. Sommige eerstejaars strijden om de prijzen. Anderen zijn lid geworden voor de gezelligheid.”

Met 1.700 roeiers gaat het om een groot evenement…

“Absoluut, onze tienkoppige commissie is direct na de zomervakantie begonnen met de voorbereidingen. Er moet namelijk veel geregeld worden. Dat de faciliteiten aanwezig zijn, maar dat bijvoorbeeld ook de veiligheid gewaarborgd is. Afgelopen week zijn we begonnen met het opbouwen van het terrein. Daarbij zijn er veel vrijwilligers die ons helpen. En dat gaat door tot morgen, want na de wedstrijden van vandaag moet alles weer opgeruimd worden.”

Je klinkt trots…

“Ik ben heel tevreden. Het is dit weekend ook heel gezellig. En wat ik leuk vind is dat veel mensen uit de omgeving een kijkje komen nemen. Dit is dan weliswaar een wedstrijd voor studenten, maar je ziet op deze dag toch flink wat mensen een ommetje of een fietstocht maken, die even blijven staan kijken naar de wedstrijden op het water. Die verbinding is belangrijk.”

Ik kan me ook voorstellen dat nu je in deze commissie zit, dit ook heel leerzaam is…

“Absoluut. Na de zomer ben je aan dit avontuur begonnen. Dat doe je als een team, en dat maakt het contact onderling heel hecht. Doordat we alles zelf regelen, leer je heel veel. Hoe neem je contact op met externe partijen? Wat heb je nodig? Welke backups moet je gereed hebben staan voor als er iets niet goed gaat. Snel kunnen switchen is bij een evenement als dit belangrijk. Dus ik weet zeker dat de ervaring die ik dit jaar heb opgedaan, nuttig zal zijn voor de rest van mijn leven.”