Actievoerders houden kap Betonbos (tijdelijk) tegen, uitstel tot na broedseizoen

Foto: Olivier Steppé

De provincie Groningen heeft de kap van het Betonbos langs het Eemskanaal vrijdag stilgelegd. Dat gebeurde nadat omwonenden en ecologen de kap van het bos in Groningen vertraagden met een protestactie. Ze wisten daarmee ternauwernood te voorkomen dat de eerste kettingzaag een boomstam inging. De kap van het bos is daarmee vertraagd tot na het broedseizoen.

De actievoerders blokkeerden de ingang van het terrein. Daardoor kon een aannemer, die in opdracht van projectontwikkelaar VanWonen wilde beginnen met de kap van het Betonbos, pas later beginnen. Een handhaver van de provincie was aanwezig bij de bomenkap en stopte de werknemers toen de eerste kettingzagen aangingen.

De kap van het Betonbos maakt deel uit van de plannen voor de nieuwbouwwijk Stadshavens. Bewoners en ecologen vrezen echter voor de vernietiging van een belangrijk ecosysteem. Er zouden veel broedende vogels in het gebied zitten, zoals spreeuwen, kraaien en houtduiven. Volgens de tegenstanders mag er niet gekapt worden omdat het broedseizoen is begonnen. Ook zijn er ruim zestig bezwaren ingediend tegen de kap.

De tegenstanders vroegen donderdag een voorlopige voorziening aan tegen de kap van het bos, omdat kappen tijdens het broedseizoen van vogels niet mag. Deze werd echter afgewezen, en plots kregen omwonenden donderdagavond een brief in de bus waarin stond dat VanWonen van plan was om vrijdagochtend direct te beginnen met kappen, onder toezicht van een eigen ecoloog. De procedure die de kap moet tegenhouden, wordt pas over twee weken beslecht door de rechter.

Maar aanwezige ecologen van ontwikkelaar VanWonen adviseerden vrijdagochtend toch om de kap stil te leggen vanwege de grote hoeveelheid vogels die al bezig waren met nesten bouwen in de bomen, na de ingreep van de provinciale handhaver. Daarop besloot de ontwikkelaar om de kap stil te leggen. Dat betekent dat de kap nu, op het laatste moment, toch wordt uitgesteld tot na het broedseizoen.

Wat het uitstel betekent voor het bouwproject (er staan zo’n driehonderd woningen, winkels en een parkeergarage ingetekend op de plek van het Betonbos) is nog niet bekend.