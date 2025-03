Achtste editie zadenmarkt vindt zaterdag plaats op Suikerunieterrein

Foto: Natuur en Milieufederatie Groningen

Op het voormalige Suikerunieterrein vindt zaterdag 8 maart de achtste editie plaats van de Noordelijke Zadenmarkt. Het gaat om een initiatief van het Noordelijk Zadennetwerk in samenwerking met Stichting Groninger Voedseltuinen, Terra en de Natuur en de Milieufederatie Groningen.

“Na het grote succes van de editie van vorig jaar kunnen we niet wachten om weer samen te komen, te ruilen, te ontdekken en te genieten van alles wat met zaden en duurzame tuinbouw te maken heeft”, laat de organisatie weten. De markt bestaat uit zo’n twintig kramen met ecologische en lokale zaden, kruiden en (voedselbos)planten. Daarnaast kunnen bezoekers workshops en lezingen bijwonen en zijn er voor de jongste bezoekers kinderactiviteiten.

Iedere editie van de zadenmarkt wordt georganiseerd rond een bepaald thema. Dit jaar is dat ‘Tijd voor biodiversiteit’. “Biodiversiteit heeft veel kanten: het gaat over een grote variatie in zaden en planten, maar ook over biodiversiteitsherstel en systeemverandering. Want er zijn geen gezonde zaden en planten zonder insecten, zonder een gezonde bodem, zonder een diversiteit aan wilde soorten. Alles hangt met elkaar samen.”

De Noordelijke Zadenmarkt vindt tussen 11.00 en 16.00 uur plaats in en rondom de kenniswerkplaats van Terra ‘De Pionier’.