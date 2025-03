Aantal problematische jeugdgroepen in Stad flink verminderd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De aanpak van problematische jeugdgroepen in de stad werkt goed. Dat meldt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Van de vijf zijn er nu vier afgeschaald.

Een paar jaar geleden waren nog vijf problematische jeugdgroepen actief. Drie daarvan zijn begin vorig jaar afgeschaald door de lokale driehoek. De kern van deze aanpak is het snel en gericht ingrijpen bij jeugdgroepen die negatief bezig zijn in specifieke gebieden, wijken of dorpen. De groepen worden zo snel mogelijk ontmanteld, door de jongeren te stimuleren, meer positieve keuzes in hun leven te maken. Dit gebeurt door een combinatie van preventie en repressie, afgestemd op de behoeften en situatie van de jongeren en hun gezinnen.

De drie problematische groepen die zijn afgeschaald bevonden zich in Beijum en twee in Lewenborg. Ze bestonden uit tien tot twintig jongeren. Een tweede groep in Beijum is onlangs nog afgeschaald. Deze groep 10- en 11-jarigen kwam in de zomer van 2023 negatief in beeld door intimiderend en provocerend gedrag op school en in de wijk. Interventies, zoals huisbezoeken en voorlichting, hadden weinig effect. Eind 2023 stopte het negatieve gedrag onverwachts, zonder duidelijke oorzaak.

Vorig najaar kwamen de leden van de jeugdgroep Groningen-Zuid onder de aandacht van politie en jongerenwerk. De groep wordt als bedreigend ervaren en schuwt fysiek geweld niet. Ook zijn vermoedens van wapenbezit. Slachtoffer durven uit angst geen aangifte te doen. Momenteel wordt gewerkt aan een concreet plan van aanpak voor deze groep.