Aantal autobranden in 2024 afgenomen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal meldingen van autobranden dat de brandweer in de gemeente ontving, is in 2024 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 moest de brandweer 58 keer uitrukken, terwijl dit aantal vorig jaar 53 bedroeg. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), die het Algemeen Dagblad via een Woo-verzoek heeft verkregen.

Woo staat voor Wet open overheid, die het mogelijk maakt om informatie uit overheidsdocumenten openbaar te maken. Het NIPV registreert het aantal brandmeldingen, waarbij in geval van autobranden op de locatie door brandweerlieden is geconstateerd dat het ook daadwerkelijk om een autobrand ging. Het werkelijke aantal autobranden kan hoger liggen, omdat sommige meldingen meerdere brandende auto’s betreffen. Bovendien worden autobranden op opritten niet in de cijfers meegenomen.

Landelijk moest de brandweer in 2023 ongeveer 6.500 keer uitrukken voor de melding van een autobrand, wat dat jaar tot een recordjaar maakte. Vergeleken met gemeenten die vergelijkbaar zijn met Groningen, zoals Delft, Wageningen en Nijmegen, ligt het aantal autobranden in Groningen lager. Een eenduidige verklaring hiervoor is er niet.