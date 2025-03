Aanklager betaald voetbal begint onderzoek naar uitspraken FC Groningen-doelman over scheidsrechter

Foto: FC Groningen

De aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart naar uitlatingen van keeper Etienne Vaessen in een interview met Dagblad van het Noorden. De doelman van FC Groningen noemde scheidsrechter Dennis Higler ‘een walgelijke vent’, aldus DvhN.

Vaessen kreeg afgelopen zaterdag geel tijdens de wedstrijd tegen FC Twente, die eindigde in 1-1. Hij kreeg de kaart voor het commentaar op de arbitrage en daar was hij in het interview niet over te spreken.

“Je kunt niet met die man communiceren”, aldus de doelman tegen DvhN. “Op zeker moment was het vijf meter buitenspel. Ik wijs de scheidsrechter erop met een gebaar en hij geeft me geel.” Dat was niet het enige punt van kritiek van Vaessen. Hij vond ook de strafschop voor FC Twente onterecht.

Welke straf de keeper krijgt en of hij ook extra gestraft gaat worden, moet blijken uit het onderzoek. Vaessen riskeert een schorsing of voorwaarde straf.