A28 richting Groningen dicht na ongeval

Foto: Michael Huising - 112groningen.nl

Verkeer op de A28 in de richting van Groningen moet voorlopig omreizen vanwege een ongeluk bij Ubbena, ten noorden van Assen. Weggebruikers worden omgeleid via de N33 en A7.

Een automobilist is woensdagmiddag tussen Assen en Vries met haar auto van de weg geraakt en in de sloot beland. Volgens RTV Noord raakte de bestuurder hierbij bekneld. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, waaronder een traumahelikopter. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De rechterrijstrook is afgesloten. Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. De politie is bezig met sporenonderzoek.