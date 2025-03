Velocitas 1897 plaatst zich voor halve finale districtsbeker

Slag om het middenveld bij Velocitas 1897-LAC Frisia (Foto Martijn Minnema)

Velocitas 1897 heeft dinsdagavond de halve finale van de districtsbeker in het amateurvoetbal bereikt. Op eigen veld werd LAC Frisia uit Leeuwarden voor ongeveer 400 toeschouwers met 2-0 verslagen. Daardoor is Velocitas geplaatst voor deelname aan de landelijke KNVB Beker van volgend seizoen waaraan ook de profclubs deelnemen.

Gemakkelijk ging het niet tegen de koploper van de zaterdag tweede klasse J. Na een gelijk opgaande openingsfase namen de Friezen de regie in handen en had Velocitas het erg lastig. De Groningers konden de bal maar kort in de ploeg houden en werden zodoende lange tijd vastgezet op eigen helft. Sterk verdedigen zorgde er eerst nog voor dat Frisia geen grote kansen kreeg maar in het laatste kwartier voor rust ontsnapte Velocitas drie a vier keer aan een achterstand bij flinke kansen voor Frisia. Zelf werd Velocitas niet gevaarlijk.

Het spelbeeld was de eerste twintig minuten na rust ongewijzigd. Door geconcentreerd en onverzettelijk verdedigen kon een tegentreffer voorkomen worden. De wedstrijd kantelde in de 65′ minuut. Dion Zimmerman kreeg op de counter de tweede echt grote kans voor Velocitas en schoof de bal rustig in de verre hoek, 1-0. Dat was volledig tegen de verhouding in, Frisia voetbalde beter en had Velocitas in de tang. Maar de 1-0 was een tik die hard aan kwam bij de gasten. Opeens kwamen er meer kansen en hoefde Velocitas minder terug.

Het had al een paar mogelijkheden op de 2-0 laten liggen, maar in de 82′ minuut was het dan toch raak. Een perfecte voorzet werd door Kay Bootsma binnen gegleden. Dat was de definitieve knock out voor de Leeuwarders. Gele kaarten werden er niet gegeven, in de districtsbeker is een gele kaart goed voor een tijdstraf van tien minuten maar geen van beide teams kwam in ondertal te spelen.

Voordat Velocitas volgend seizoen clubs als FC Groningen of Ajax kan loten moet het in augustus nog wel twee voorrondes overleven waarin het andere amateurclubs en landelijke divisieclubs treft. Maar dat is voor volgend seizoen. Eerst wacht de halve finale. Daarin speelt Velocitas thuis tegen DZOH. Dat is net als Velocitas een eerste klasser. Die wedstrijd staat gepland in de derde week van april. Zaterdag 20 april of als de clubs daarvoor kiezen midweeks in de week daarvoor.