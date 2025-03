Koploper PKC’83 verspeelt drie punten in derby tegen Velocitas

Foto Andor Heij: PKC'83 - Velocitas 1897

Koploper PKC’83 heeft zaterdagmiddag in de titelstrijd in de eerste klasse H in eigen huis drie punten laten liggen. Velocitas 1897 was in de stadsderby met 1-0 te sterk.

De eerste kleine mogelijkheden waren voor Velocitas, maar 1H topschutter Rob Schokker van PKC kreeg de grootste. Zijn kopbal schampte de paal.

Velocitas beter

Velocitas was de bovenliggende partij en na een half uur schoot Jesse Bosgraaf een voorzet van Sam Wormmeester in het net: 0-1. Bosgraaf kreeg nog een enorme kans die hij naast mikte. PKC verdediger Jeffrey Noordveld maakte ook nog een Velocitas aanval onschadelijk door knap in te grijpen.

Defensie staat goed

Na rust probeerde PKC het wel, maar de defensie van Velocitas bleef vrij eenvoudig overeind. De grootste kans was zelfs voor Tom Klooster van Velocitas, die net voorlangs schoot.

Verdediger Daniel Sanafikhah werd naar het front gestuurd en kreeg namens PKC de grootste kans. Hij raakte de bal echter niet hard genoeg. Een vrije trap van Willem Bel werd nog door Velocitas doelman Feike Spoor uit zijn doel geranseld.

Terecht

“Ik vind het zeker een terechte overwinning”, aldus Velocitas verdediger Tom Klooster. “Ik vond ons heel stabiel voetballen en in de eerste helft creëren we zeker drie, vier bijna honderd procent kansen. Na rust hebben we heel stevig en steady verdedigd. De laatste vier hebben veel lange ballen er uit gehaald en veel tweede duels gewonnen. Het werd af en toe nog wel spannend, mede door die harde wind. De ballen blijven dan een beetje dood vallen. Maar we hebben het hartstikke goed gedaan. Ik ben trots op die jongens”.

Door de winst is Velocitas nu al zo goed als veilig en heeft de tweede periodetitel op zak. Toch is de ploeg volgens Klooster niet van plan freewheelend het seizoen af te maken. “We hebben de eerste seizoenshelft wel verpest met veel verliespartijen op rij, maar we zitten nu in zo’n lekkere flow. Dat gaan we door zetten. Of de top 3 haalbaar is weet ik niet. Maar we gaan ons ook focussen op het periodekampioenschap en we zitten natuurlijk nog in de beker”. Dinsdag speel Velocitas thuis in de kwartfinale tegen LAC Frisia.

Weinig strijd

“Er zat bij ons weinig strijd en pit in”, aldus PKC’83 spits Rob Schokker. “In de eerste helft waren we heel apathisch en ook een beetje laconiek en daar maken zij goed gebruik van. Ze hadden ook nog kansen op 2 en 3-0. Daartegenover zetten we dan een kopballetje van mij dat net niet genoeg wind mee kreeg en via de buitenkant van de paal er uit gaat”.

Donderspeech

“In de rust kregen we een donderspeech van de trainer”, vervolgt Schokker. “We pakten het toen beter op en zetten hun met de rug tegen de muur, maar de echte wil om te winnen was er niet vandaag”.

De nederlaag bleef zonder grote gevolgen, omdat nummer twee Broekster Boys ook verloor. “De trainer zei dat we hebben verloren, maar ook weer gewonnen, omdat Broekster Boys verliest. Be Quick kan ook op zes punten komen. Dus nu moeten we, zoals de man van Peijnenburg zegt, alles op alles zetten om elke wedstrijd te winnen”.

PKC’83 – Velocitas 1897 0-1. 30. Jesse Bosgraaf 0-1. Toeschouwers: 400.