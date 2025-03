Contouren Zuiderplantsoen worden langzaam zichtbaar (foto’s)

Foto: Rijkswaterstaat

Het Zuiderplantsoen in Groningen begint steeds meer op een park te lijken. De eerste contouren van de wandel- en fietspaden worden, na een modderige winter, zichtbaar bovenop de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Aanpak Ring-Zuid deelde deze week een aantal nieuwe luchtfoto’s van Rijkswaterstaat, waarin goed te zien is dat snel verandering in aantocht is bij de aanleg van het park. Dat moet ook wel, want het Zuiderplantsoen opent op 8 mei voor het publiek.

Foto: Rijkswaterstaat

Langs de Meeuwerderbaan, waar tot vorig jaar nog de zuidelijke ringweg lag, wordt de straat opnieuw ingericht. Nu de snelweg is verdwenen, ontstaat er ruimte voor een nieuwe stadsweg met groenstroken en veilige oversteekplaatsen.

Foto: Rijkswaterstaat

Tussen de Oosterpoort en De Linie wordt gewerkt aan paden en groenstroken. Hier wordt ook de Esperantotunnel aangelegd, een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. Deze tunnel zorgt voor een snelle en veilige doorgang.

Foto: Rijkswaterstaat

Bij het DUO-gebouw (boven) begint het park vorm te krijgen. De eerste paden zijn aangelegd en het gebied wordt verder ingericht. Ook bij de Waterloolaan (onder) komt een groen park dat het noordelijke en zuidelijke deel van het Sterrebos met elkaar verbindt.

Foto: Rijkswaterstaat

Aan de kant van de Hereweg (onder) ligt het Geheugenbalkon, een uitkijkpunt dat behouden blijft. Momenteel is hier nog veel open terrein, maar binnenkort wordt dit een volwaardig plantsoen.