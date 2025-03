50.000ste bezoeker voor Van Gogh-tentoonstelling in Groninger Museum

Foto: Siese Veenstra

Het Groninger Museum heeft deze dinsdag de 50.000ste bezoeker van de tentoonstelling Hoe Van Gogh naar Groningen kwam verwelkomd. De 12-jarige Miley uit Assen kreeg deze eer.

De jonge gelukkige bezocht samen met haar oma Marjan het museum en werd feestelijk onthaald. Bij binnenkomst kreeg Miley een bos zonnebloemen en een catalogus van de tentoonstelling van de twee directeuren (artistiek directeur Roos Gortzak en zakelijk directeur Jan Geert Vierkant) van het Groninger Museum.

Miley is naar eigen zeggen een groot bewonderaar van Vincent van Gogh. Ze leest veel over de schilder en zoekt alles op wat ze nog niet weet. Eerder bezocht ze al twee keer het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam. “Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je ziet”, zegt Miley over het werk van Van Gogh.

Hoe Van Gogh naar Groningen is nog te zien tot en met 5 mei in het Groninger Museum.