’40 jaar Ugly Duck en met de Zwanestraat gaat het ook helemaal goed komen’ | Eem de Stad in

Bron: Ugly Duck

In ‘Eem de stad in’ is Rutger van der Weerd de gast aan tafel. Hij is al 27 jaar de eigenaar van de Ugly Duck, het bekende eetcafé in de Zwanestraat. Hoe hou je het hoofd boven water als kleine horecaondernemer in een stad die steeds meer ketens telt met uitgekiende formules?

En hoe zit het nu eigenlijk met het horecaklimaat in de stad? En met de Zwanestraat, vroeger toch de meest chique winkelstraat van Groningen, waar er sprake is van leegstand. Daar heeft Rutger nog een mooi verhaal over.

Natuurlijk nemen Jetze en Annelies het nieuws en de uitgaanstips met je door, houden ze een vurig pleidooi voor een door hun beide zeer gewenste ‘gast aan tafel’ en vertelt Jetze over zijn uitvinding waar hij wel heel blij van wordt. Misschien moet er zelfs patent op worden aangevraagd, maar of dat er van gaat komen?

De aflevering is hieronder te beluisteren: