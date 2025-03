1H: Ruime zege Be Quick 1887, nederlaag Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Heerenveense Boys

Be Quick 1887 boekte zaterdagavond in de eerste klasse H een ruime zege. Oranje Nassau ging eerder op de dag onderuit.

Be Quick won in het Esserbergstadion met 4-1 van Heerenveense Boys. Al na twee minuten wist Geertjan Liewes, omringd door tegenstanders de bal raak te prikken. Siemen Krikke had na 18 minuten een fraai schot in huis dat in de verre hoek belandde: 2-0.

Nadat Be Quick doelman Stein Barkhuis even getest werd nam Be Quick na de thee het initiatief weer in handen met een grote kans voor Liewes, die over vloog. Na 54 minuten werd het wel 3-0. Patrick Helbig verzilverde een voorzet van Krikke.

Krikke maakte na 78 minuten de 4-0 met een kopbal. Dat ontging de scheidsrechter, maar op advies van zijn assistent werd het doelpunt toch goedgekeurd. In blessuretijd schoot Ruben van der Laan de eretreffer in de touwen: 4-1.

Be Quick steeg naar de tweede plek op zes punten van koploper PKC’83, dat in de middag met 1-0 van Velocitas had verloren.

Nederlaag ON

Oranje Nassau had een fraaie serie achter de rug, maar verloor in Leeuwarden met 3-2 van Blauw Wit’34. In een matige eerste helft kwam Blauw Wit voor door een strafschop van Kayin Kleefstra.

Na 53 minuten zorgde Sven Kesimaat voor de 1-1. Zes minuten later kreeg ON een strafschop na hands. Peter van Son benutte het buitenkansje. ON werd daarna teruggedrongen en Rens Merkus zorgde met twee doelpunten voor de nederlaag van ON.

ON staat achtste in 1H en moet nog wat punten sprokkelen om zich veilig te spelen.