Zwembadseizoen Papiermolen opnieuw met een week verlengd

Foto: Bob de Vries

De proef van vorig jaar om het zwembadseizoen in De Papiermolen met een week te verlengen krijgt dit jaar een vervolg. Dat meldt wethouder Inge Jongman.

De afgelopen jaren heeft de gemeente op verzoek van enkele raadsleden verschillende openingstijden uitgeprobeerd. Vorig jaar is het seizoen van de reguliere 18 weken per jaar verlengd naar 19 weken. Bij alle varianten werd het succes beïnvloed door de weersomstandigheden en de timing van de schoolvakanties. Vorig jaar waren veel bezoekers positief over de extra openingstijden.

Dit had echter wel impact op de werkdruk van het personeel. Het vaste personeel heeft na het zwemseizoen recht op vakantie en/of is hard nodig voor de voorbereidingen van het winterseizoen. Daarnaast zijn de seizoenskrachten veelal in september niet meer inzetbaar. Bovendien levert de verlenging van het seizoen niet direct extra inkomsten op, omdat de gebruikers voornamelijk uit abonnementhouders bestaan. De inkomsten wegen niet op tegen de extra kosten. Verder worden door de verlenging de onderhoudswerkzaamheden bemoeilijkt.

Toch heeft de gemeente besloten om de pilot van 2024 te continueren en het seizoen structureel op 19 weken te bepalen. Daarbij wordt meebewogen met de mei- en zomervakantie.