Zorgen over Sterrebos blijven: “De discrepantie is onbegrijpelijk”

Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63464589

De boodschap dat we het Sterrebos moeten koesteren en beschermen is overgekomen bij de politiek. Dat zeggen milieuorganisaties. Toch zijn de zorgen niet verdwenen, zegt Jacquelien Rothfusz.

Hoi Jacquelien! Afgelopen woensdag hebben jullie gezamenlijk als Bomengroep XR, de Bomenridders, de Bomenwachters, de Vleermuiswerkgroep en omwonenden de gemeenteraad toegesproken. Wat is de nadronk van deze dag?

“Ik denk dat we het verhaal heel goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Daar kregen we ook alle ruimte voor. Maar wat ons heel erg bevreemdt, is de ruimte tussen de verhalen. De gemeenteraad zegt dat met betrekking tot het Sterrebos alles nog open ligt en dat er niks besloten is. Maar als we naar voorlichtingsavonden in de buurt gaan, dan zien en horen we over uitgewerkte plannen die al vaststaan. Er is sprake van discrepantie. En dat maakt ons bezorgd, want waar ligt de waarheid?”

Voor de mensen die het gemist hebben: jullie zorgen gaan over het Sterrebos waar momenteel werkzaamheden worden uitgevoerd …

“Het Sterrebos is het belangrijkste bos in Groningen. Het is in 1765 aangelegd. Oorspronkelijk was het een daadwerkelijk sterrenbos waarbij er vanuit een centraal punt acht paden in verschillende richtingen liepen. Rond 1880 werd het bos uitgebreid aan de zuidzijde. De Franse stijl werd toen vervangen door de Engelse landschapsstijl waarbij rechte lanen vervangen werden door slingerpaden, heuvels en een vijver. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats, waarbij er aan de kant van de Waterloolaan al veel weg is. Bospaden worden bijvoorbeeld vervangen door tegelpaden. En slingerpaden worden vervangen door rechte paden waarbij alles strak en netjes is. Daarmee gaat er veel kapot. De gemeenteraad kan deze werkzaamheden niet één, twee, drie stoppen. Maar het is wel heel fijn dat we ons verhaal hebben kunnen vertellen.”

Hebben jullie het idee dat er door jullie presentatie mensen wakker zijn geworden?

“Wij denken dat het zeker iets heeft opgeleverd. Ook omdat vrijwel alle politieke partijen bij de vergadering aanwezig waren. Overigens was dit niet de eerste keer dat we met de raad spraken. In een eerder stadium kregen we te horen dat er bij het pad dat in het verlengde van de Sterreboslaan ligt, vormbomen zouden komen. Vormbomen zijn typisch Frans. Dat past niet in het huidige Sterrebos. Ook omdat deze vormbomen veel onderhoud nodig hebben. Op datzelfde moment werd er een vergunning verleend voor de kap van acht bomen in het bos die al vijftig jaar oud zijn. Toen hebben we ook met raadsleden gesproken en hebben we een petitie ingediend. Maar het leek ons verstandig om ook deze sessie te organiseren, om daarmee mensen wakker te maken.”

De problemen waar we het over hebben. Hoe ernstig zijn die?

“Die zijn ernstig. Bij de werkzaamheden, die nu plaatsvinden, worden nieuwe tegelpaden aangelegd die bospaden vervangen. Om dit te kunnen doen wordt er grond afgegraven, waarbij men behoorlijk diep graaft. Daarbij worden wortels van bomen doorgesneden. Daardoor verliezen de bomen aan stabiliteit. Met het afgraven van grond verlies je daarnaast veel aan bodemdiversiteit. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het noordelijk deel van het Sterrebos. Daar is een heel breed en open pad aangelegd, waardoor er van de bodemstructuur niets meer over is.”

Wat is jullie oproep?

“Wij zouden willen dat de gemeente bij zulke projecten ecologen bij de plannen betrekt. En niet alleen naar ze luistert, maar dat deze deskundigen ook daadwerkelijk inbreng krijgen in de plannen. Dat wordt nu ook wel gedaan, maar het gaat nog te vaak mis. De zuidelijke ringweg is een mooi voorbeeld. Onlangs liet ecoloog Rick Middelbos weten dat het groen, dat bij de nieuwe ringweg geplant is, niet helemaal ideaal is. Het is ook niet waardeloos, maar het had veel beter gekund. Je zult echt moeten kijken welk groen op welke plek het beste past, waarbij je kijkt naar de samenhang en de correlatie met de omgeving. Waardoor er een versterkende factor ontstaat. Dat hele aspect ontbreekt nu te veel.”

Maar dat is niet het enige hè?

“Het gaat inderdaad ook over de inwoners. Het Sterrebos is één van de koelste plekken in Groningen. In tijden van klimaatcrisis en afname van biodiversiteit is zoiets behouden van groot belang. Bij de besluitvorming is er onvoldoende burgerparticipatie geweest. Het Sterrebos is van alle inwoners. Iedereen moet de kans krijgen om mee te praten op basis van voldoende informatie.”

En dan is er de discrepantie …

“Op het vlak van de werkzaamheden lopen er verschillende dingen. Zo is er een handhavingsverzoek ingediend. Dat is een verzoek aan een overheidsorganisatie om te handhaven bij een mogelijke overtreding. Ook loopt er nog een petitie. En volgende week zondag 16 februari willen we met geïnteresseerden het Sterrebos bezoeken om te laten zien wat er nu mis gaat. We verzamelen om 14.00 uur op de kruising Waterloolaan/Sterrebos. En onze hoop is ook dat zoveel mogelijk politici daar bij aanwezig zullen zijn. Je kunt er in het Stadhuis lang over praten, maar uiteindelijk is het ook iets wat je met je eigen ogen moet zien. Het moest tastbaar worden gemaakt.”

Je klinkt hoopvol …

“Het begint met bewustwording. Wij denken dat we woensdag een goede presentatie hebben kunnen geven. Door de media is er verslag van gedaan, wat tot interesse vanuit de samenleving heeft geleid. Het Sterrebos is niet zomaar iets, het is iets heel bijzonders. Het is het belangrijkste bos dat we hebben in de stad. Dat moeten we koesteren en beschermen. En met de ondertunnelde ringweg liggen er nu kansen om Sterrenbos Noord met Zuid te verbinden. Alleen moet je dat wel op de goede manier doen. Dat kan alleen als je ecologen en experts bij de uitvoering betrekt.”

De petitie om het Sterrebos te beschermen vind je hier.