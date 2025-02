Zorgen om verminderde toegang tot KNMI-bevingsdata: ‘Cruciaal voor bewoners bij juridische procedures’

De beschikbaarheid van ‘essentiële’ aardbevingsdata in Groningen is mogelijk in gevaar, stelt Kamerlid Sandra Beckerman (SP). Ze wil van staatssecretarissen Eddie van Marum (Groningen) en Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) weten waarom bepaalde gegevens, zoals de aardbevingscatalogus en berekende trillingswaarden, niet langer geactualiseerd of zijn ze moeilijker toegankelijk.

Volgens Beckerman zijn deze dataset van cruciaal belang is voor bewoners en hun advocaten bij juridische procedures. Ze vreest dat Groningen hierdoor meer afhankelijk wordt van bestaande meetinstrumenten, zoals de trillingstool en de tweemillimeternorm, in plaats van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Beckerman wil ook duidelijkheid over de overstap naar nieuwe diensten van het KNMI en of die de toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast vragen ze of er extra maatregelen komen om ervoor te zorgen dat bewoners, wetenschappers en experts eenvoudig toegang houden tot essentiële gegevens. Tot slot wil Beckerman weten of de overheid hierover heeft overlegd met het Staatstoezicht op de Mijnen en waarom het KNMI niet is aangesloten bij internationale netwerken zoals de United States Geological Survey.