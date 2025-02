Zorgen groter voor zaalvoetballers PKC’83/Team Amoeri

Foto Wesley Ferwerda. PKC'83 Team Amoeri - FC Marlene

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri hebben zondag in Den Bosch met 3-2 verloren van FCK/De Hommel.

De Brabanders liepen na een 1-0 ruststand uit naar 3-0. Fahim Bellghroub maakte er met twee treffers nog 3-2 van.

Door de nederlaag wisselden de clubs van positie in de degradatiegroep van de eredivisie. De Hommel staat vijfde en PKC zesde. Dat betekent in beide gevallen nacompetitie tegen degradatie aan het einde van de rit. De achterstand op de veilige vierde plek voor PKC is drie punten.

Vrijdag speelt PKC thuis tegen Groene Ster Vlissingen dat met drie punten minder een plek lager staat dan PKC. De nummers zeven en acht degraderen direct.