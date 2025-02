‘Zondag wisselend bewolkt, komende nachten matige vorst’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen verlopen nog winters. Overdag wisselen zon en bewolking elkaar af en in de nachten is er kans op matige vorst.

Zondag is het wisselend bewolkt. De bewolking heeft de overhand, maar de zon laat zich zo nu en dan ook zien. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het 1 of 2 graden. In de nacht van zondag op maandag is het helder en krijgen we te maken met matige vorst: -6 graden. Op maandag is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting blijft de temperatuur dan rond het vriespunt liggen.

Op dinsdag zijn de verschillen klein. De zon heeft de overhand, hoewel er dan iets meer bewolking lijkt te zijn. Het blijft droog en de temperatuur blijft steken rond de 0 of 1 graden. Vanaf woensdag lopen de temperaturen op. In de middag kan het 4 graden worden, waarbij de bewolking dan toe gaat nemen. Vooralsnog blijft het wel droog.