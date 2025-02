‘Zondag ruimte voor de zon, komende dagen bewolkt en buien’

De bewolking heeft komende dagen de overhand. Regelmatig vallen er ook buien. Qua temperatuur blijft het in het begin van de nieuwe werkweek te warm voor de tijd van het jaar.

Zondag begint de dag met bewolking. Het blijft droog. Later in de ochtend en in de middag krijgt de zon de ruimte. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 11 of 12 graden. In de avond volgt er bewolking, in de nacht naar maandag gevolgd door regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Maandag overdag vallen er verspreid over de dag buien. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan 9 of 10 graden.

Op dinsdag krijgt de zon in de middag wat ruimte. Ook zijn er dan wat buien mogelijk. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 9 of 10 graden. Woensdag lijkt een droge dag te worden waarbij zon en bewolking elkaar afwisselen. Dan wordt het 8 of 9 graden.