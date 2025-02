‘Zondag overwegend bewolkt, komende dagen koud’

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen flink koud met temperaturen die enkele graden boven het vriespunt liggen. Wel blijft het nagenoeg droog.

Zondag begint de dag bewolkt. De zon laat zich af en toe zien. In de middag lijkt de zon wat meer ruimte te krijgen. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten ligt de maximumtemperatuur rond de 4 of 5 graden. In de nacht van zondag op maandag is het halfbewolkt en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Op maandag is het weerbeeld vergelijkbaar met zondag. Het is overwegend bewolkt, maar in de middag is er kans op wat zon. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het 4 graden. Op dinsdag wordt het met 2 graden overdag nog kouder dan maandag. Het is grotendeels bewolkt, waarbij er in de middag een bui kan vallen. Woensdag is het droog en zonniger. De temperatuur ligt dan overdag nog maar net boven het vriespunt.