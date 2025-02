‘Zondag eerst mist en later wolkenvelden, komende dagen af en toe zon’

De komende dagen is het waterkoud. Vanaf dinsdag loopt de temperatuur op, waarbij het op woensdag 9 graden kan gaan worden.

Zondag begint de dag met mist. In de ochtend zal de mist op gaan lossen, maar blijft het wel bewolkt. Wellicht is wel een glimp van de zon mogelijk. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 4 graden. In de nacht van zondag op maandag is het opnieuw mistig. De minimumtemperatuur komt dan rond de -2 graden te liggen.

Op maandag is het eerst mistig. Later is er bewolking, maar laat de zon zich ook zien. Het blijft droog. Het wordt dan 4 of 5 graden. Op dinsdag wordt het met 6 graden nog wat warmer. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. Op woensdag verandert er weinig, maar kan het met 9 graden nog wel wat warmer worden.