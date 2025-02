Zomerpolders Hunzedal volgelopen met water

Foto: Ahospers - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116214165

De zomerpolders van het Hunzedal zijn afgelopen week volgelopen met water uit de Hunze. Dat laat Het Groninger Landschap weten.

Het vol laten lopen van de polders gebeurt elk jaar aan het einde van de winter. Met het water wordt ongeveer vierhonderd hectare onder water gezet, waarbij er zo’n vijftig centimeter water komt te staan. In de loop van de zomer vallen de gebieden geleidelijk weer droog. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die er valt en verdamping. Gedurende het jaar wordt er geen water meer ingelaten. Dat maakt het gebied uniek in vergelijking met andere natuurgebieden.

Doordat er in de polders een laag water komt te staan, wordt het de komende periode een ideaal leefgebied voor diverse soorten moerasvogels zoals de geoorde fuut, kleinst waterhoen, witwangstern, kemphaan, watersnip en talloze eendensoorten. De zomerpolders zijn te vinden vanaf het Zuidlaardermeer tot aan het Winschoterdiep. Vanaf de uitkijktoren Oostpolder bij Noordlaren heb je een mooi uitzicht over het gebied.