Zoë Tauran op 5 mei Ambassadeur van de Vrijheid in Stad

Foto: Rieks Oijnhausen

Zangeres Zoë Tauran uit Roden is dit jaar, samen met zanger Antoon, zangeres S10 en de band Rondé de Ambassadeur van de Vrijheid op het Bevrijdingsfestival. Alleen Zoë Tauran doet Groningen aan.

De artiesten doen op 5 mei meerdere bevrijdingsfestivals aan. Ze vliegen met een helikopter naar de veertien gratis festivals van dit jaar. Voor hun ambassadeurschap hebben de artiesten zich verdiept in bepaalde onderwerpen. Zo heeft Rondé gesprekken gevoerd met mensen die zijn gevlucht, en vraagt S10 aandacht voor slachtoffers van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zoë Tauran onderzocht haar Molukse afkomst en Antoon verdiepte zich in de oorlogsgeschiedenis van zijn opa. Die zat als kind in een Japans interneringskamp en dat had een grote impact op zijn familie, aldus Antoon. Als ambassadeur maakt hij hier een documentaire over.

Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetters. Op de festivals wordt hier gezamenlijk bij stilgestaan om 17.00 uur, tijdens het zogenoemde 5 mei-moment. De organisatie benadrukt dat “de oorlogen die op dit moment woeden in de wereld” tonen dat vrijheid allesbehalve vrijblijvend is, dus dat het belangrijk is om dit te vieren en er “dagelijks aan te blijven werken”.