Zeven jaar geleden dreigde Ahmed het land uitgezet te worden, nu heeft hij zijn eigen lunchcafé

De zon schijnt weer in het leven van Ahmed Abdulsayed. Zeven jaar geleden verbleef hij nog illegaal in ons land en dreigde hij door de IND uitgezet te worden. Inmiddels heeft hij zijn eigen lunchcafé in de Korrewegwijk.

“Bizar hoeveel er in acht jaar kan veranderen, hè?” zegt Ahmed. “Toen jullie mij in 2018 bezochten, verbleef ik bij mijn ouders die in een portiekflat in de wijk De Hoogte woonden. Ik kon toen nog geen Nederlands spreken. Tegenwoordig heb ik aan de Korreweg mijn eigen cateringbedrijf, spreek ik Nederlands en heb ik een vrouw. Ja, ik ben ontzettend gelukkig. En ik ben blij dat ik nu iets voor Groningen terug kan doen.”

Uitgeprocedeerd

In 2018 bezocht OOG Ahmed omdat de situatie toen nijpend was. Het verhaal begint in 1948 als de opa en de oma van de jongeman vanwege een burgeroorlog vluchtten uit de stad Haifa in voormalig Palestina, het huidige Israël. Ze vestigen zich in Irak waar ze alle rechten en plichten kregen, behalve de Irakese nationaliteit. En dat werd zeven jaar geleden een probleem nadat het gezin uit Irak gevlucht was. In Nederland raakte Ahmed uitgeprocedeerd, maar Irak wilde hem ook niet hebben. Vreemd aan de situatie was dat zijn ouders en broer enkele jaren daarvoor wel een verblijfsvergunning hadden gekregen. Na bemoeienis van de politiek kreeg hij alsnog een verblijfsvergunning.

Cateringbedrijf en lunchcafé

Daarna bleef hij niet stilzitten. In de coronaperiode nam hij een pizzeria aan de Korreweg over waar hij een cateringbedrijf begon. “In het begin heb ik overwogen om de pizzeria voort te zetten. Maar dat liep niet goed. Er was in de wijk duidelijk behoefte aan iets anders. Pizza’s zijn er nog steeds, maar het cateringbedrijf richt zich op een veel breder assortiment. En nu is het tijd voor de volgende stap: ik ben naast het cateringbedrijf in het pand een lunchcafé begonnen. Afgelopen vrijdag was de eerste dag. En dit hele weekend is het feest. Vandaag ben ik vanaf 11.00 uur geopend en krijgen klanten vijftig procent korting op hun bestelling.”

Oma als voorbeeld

Dat Ahmed de horeca is ingerold, is niet verwonderlijk te noemen. “Ik ben geboren in Bagdad. Vanaf jongs af aan had ik interesse in koken. Dat begon met het halen van boodschappen voor mijn oma. Van haar leerde ik hoe je het beste groente, fruit, vlees en vis klaar kunt maken. Door de jaren heen kreeg ik steeds meer in de gaten welke smaken en kruiden bij elkaar pasten. Toen ik 16 jaar oud was, begon ik een opleiding aan de koksschool in Bagdad. En daarna heb ik een opleiding Hotel- en Restaurantmanagement gevolgd.”

“De Korrewegwijk is een hele mooie wijk”

Ahmed geniet overduidelijk: “In mijn zaak staan ongeveer twintig tafeltjes. Met hulp van familie en vrienden heb ik alles mooi gemaakt. Met antieke spullen bijvoorbeeld, maar ook met historische foto’s aan de wand die hier in de buurt zijn gemaakt. De Korrewegwijk is een hele mooie wijk. Ik hoop dat ik met mijn lunchcafé iets moois kan bieden voor de inwoners. Dat mensen hier samen kunnen komen, hier kunnen genieten en het gezellig hebben.” En daar blijft het ook niet bij. “Nu is het enkel nog een lunchcafé, maar ik wil ook graag diners aanbieden. Daarvoor zoek ik nog wel mensen die mij willen helpen met koken. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen via mijn website.”



Het lunchcafé van Ahmed is te vinden aan de Korreweg 111.

OOG maakte in 2018 onderstaande reportage over Ahmed: