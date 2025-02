Zestien sollicitanten voor burgemeesterschap Groningen

Foto via Gemeente Groningen

Volgens de provincie Groningen hebben zestien mensen gesolliciteerd voor de functie van burgemeester van Groningen.

Dat meldden verschillende media maandagmiddag. De provincie geeft dit keer geen details over de kandidaten. Zo wordt niet bekendgemaakt van welke partijen ze lid zijn of wat hun geslacht is.

In 2019 solliciteerden dertien mensen op het burgemeesterschap. Toen werd wel bekend dat vijf vrouwen en acht mannen meededen. Uiteindelijk werd Koen Schuiling (VVD) benoemd. Hij stapte vorig jaar oktober op. Sindsdien is Mirjam van ’t Veld tijdelijk de burgermoeder van Stad. De nieuwe burgemeester wordt voor de zomer van 2025 verwacht.