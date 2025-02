Zege Velocitas; GRC wint stadsderby; Groninger Boys stunt

GVAV'er Wouter Klooster met GRC'ers Christian Drent en Rens Wardenier (14), Yannick van Duyn kijkt toe. (Foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse H won Velocitas bij WVV en behoudt daarmee de koppositie in de tweede periode. De derby tussen GRC en GVAV werd een prooi voor de thuisclub. Groninger Boys is hekkensluiter af door bij de koploper te winnen.

1H

Velocitas is aan een sterke serie bezig, het boekte vanmiddag in Winschoten bij WVV de vijfde zege in de laatste zes duels. Het slaat daarmee een gat van zeven punten met de (nacompetitie tegen) degradatiestreep, staat gedeeld met Drachtster Boys zevende maar doet bovenal prima zaken in de tweede periode. Met nog twee wedstrijden te gaan staat het daarin vijf punten voor op Blauw Wit ’34, Oranje Nassau en Broekster Boys.

Op 1 maart kan Velocitas de tweede periode pakken, een thuiszege op Buitenpost volstaat. Anders is er een week later nog een herkansing uit bij Rolder Boys. Concurrenten Blauw Wit’34 (thuis tegen Be Quick 1887) en Oranje Nassau (thuis tegen koploper PKC) hebben bovendien een zware tegenstander. Broekster Boys speelt uit tegen hekkensluiter Roden en daarna thuis tegen Blauw Wit’34.

Makkelijk ging het vanmiddag niet voor Velocitas. Via Martijn Delger nam WVV na tien minuten de leiding. Velocitas kwam in de 26′ minuut op 1-1 door de in de winterstop aangesloten Mohamed Anas Ammar. Twintig minuten voor tijd werd Jesse Bosgraaf matchwinner voor Velocitas.

In de tweede klasse stond de stadsderby tussen GRC Groningen en GVAV Rapiditas op de rol. GRC is koploper, GVAV speelt tegen degradatie. In een harde wedstrijd (GRC won qua gele kaarten met 6-2) waren de kansen voor rust schaars. De eerste was voor GVAV toen Dion Azemi alleen op GRC doelman Rutger van den Berg afging, maar op de goed uitgekomen keeper schoot.

Vijf minuten later was het aan de overkant wel raak. Rens Wardenier nam een afgeslagen bal op zijn slof, 1-0 in de 18′ minuut. Dat was het eigenlijk wel qua kansen. GRC was de betere maar kwam ook niet tot kansen. De harde eerste helft werd afgesloten met een rode kaart, Job Kuijlen van GRC kreeg in de 41′ minuut rood (tweede geel) na een harde overtreding.

GRC beperkte zich na rust tot verdedigen, gaf vrij weinig weg, maar kreeg in de 87′ minuut wel het deksel op de neus. Ryan Jay den Otter schoot de bal van een meter of 20 binnen, daarmee leek GVAV een verdiend punt binnen te slepen. Maar GRC had het geluk van de koploper, een minuut na de gelijkmaker kwam het uit één van de weinige kansen op 2-1. Robin van Linschoten ging bij een corner mee naar voren en de verdediger kopte GRC naar de zege.

In blessuretijd redde GRC keeper Rutger van de Berg de zege met een fraaie save op een schot van Wouter Klooster.

GRC blijft koploper met zes punten voorsprong op VKW wat verloor. GVAV zakte naar plek 11, dat is de plek die aan het eind van het seizoen nacompetitie tegen degradatie oplevert.

In dezelfde klasse speelden Forward en Peize met 1-1 gelijk. Forward staat vijfde. Beide treffers vielen in de slotfase. Peize nam de leiding, maar Forward sleepte er toch nog een punt uit.

In de derde klasse stond Groninger Boys laatste en moest op bezoek bij koploper Musselkanaal dat tot nu toe 11 van zijn 12 wedstrijden had gewonnen. Tot ieders verrassing stond het bij rust 0-3. Bij Groninger Boys gaat het vaak mis in de slotfase, de trainingsopkomst laat te wensen over en dat heeft zijn weerslag op de conditie. Dus werd het na rust weer spannend toen Musselkanaal nog terugkwam tot 2-3, maar Groninger Boys trok de zege over de streep. De laatste plaats werd daarmee overgedaan aan Muntendam, al hebben die wel een wedstrijd minder gespeeld.

Stadspark pakte diep in blessuretijd een punt bij SC Stadskanaal. Michel Boonstra zette Stadspark al snel op 0-1, waarna Stadskanaal de achterstand omboog in een 2-1 voorsprong. Zeven minuten in blessuretijd maakte Nick Berends de gelijkmaker, 2-2. Stadspark staat vierde.

In de vierde klasse ging Engelbert met 2-0 onderuit bij Westerwolde, vooraf deelden de clubs de vijfde plaats. Groen Geel verloor met 3-2 bij Gieterveen. Groen Geel staat voorlaatst, Gieterveen één plek hoger met negen punten meer en een wedstrijd meer.