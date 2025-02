Zaterdag in OOG SPORT vier voetbalwedstrijden

Komende zaterdag weer volop voetbal na twee weekenden met inhaal-en bekerwedstrijden.

OOG Sport is aanwezig bij vier wedstrijden.

De stadsderby tussen Oranje Nassau en PKC’83 in 1H (aanvang 16.00) staat meestal garant voor spektakel. Eerder dit seizoen won PKC op de Kring met 4-1 in de eerste versie van dit seizoen. PKC is nog steeds koploper, maar verloor zijn laatste wedstrijd, thuis tegen Blauw Wit’34 met 2-5. De voorsprong op nummer twee Broekster Boys is nog altijd vijf punten, maar een tweede nederlaag op rij zou de spanning weer volledig terug brengen, vooral ook omdat Broekster Boys tegen hekkensluiter Roden (pas 4 punten) speelt.

ON moet nog steeds naar beneden kijken, de voorsprong op nummer 11 bedraagt slechts 3 punten en voor ON is dit de start van een loodzware serie. In de komende vier duels treft ON de volledige top 4 van 1H.

Velocitas kan de tweede periodetitel in 1H pakken als het thuis tegen Buitenpost minimaal een punt pakt. Velocitas stond na de eerste periode nog twaalfde, maar wist in de tweede periode 6 van de 7 wedstrijden te winnen. Opponent Buitenpost won zijn laatste 3 wedstrijden en staat vijfde met twee punten meer dan nummer 7 Velocitas. Buitenpost won maar twee van zijn acht uitwedstrijden. Dit duel begint om 15.00.

In de tweede klasse I doet Gorecht mee om het kampioenschap. Het deelt met 30 uit 15 de koppositie met Nieuwleusen en Noordscheschut. Zaterdag komt het Asser Achilles 1894 op bezoek, die staan vijfde en zijn in 2025 voorlopig afgehaakt in de titelstrijd. Nadat ze uit de laatste vier duels maar vier punten pakten staan ze zeven punten achter op het trio koplopers. Laatste kans om terug in de titelstrijd te komen voor de Assenaren. Vorig seizoen eindigde dit duel in een 3-0 zege voor Gorecht. In Assen werd het eerder dit seizoen 1-2 voor Gorecht.

Aanvang 15.00.

HFC’15 degradeerde vorig seizoen uit de derde klasse. Het staat nu zesde op 3 punten van koploper ODV, al heeft ODV wel een wedstrijd minder gespeeld.HFC’15 kan zaterdag de tweede periode pakken, maar dan moet het zelf van koploper ODV winnen en moet Niekerk thuis niet van nummer 12 Wilper Boys winnen. Zeer belangrijke wedstrijd dus voor HFC’15 wat betreft titelaspiraties en tweede periode. Aan de vorm in 2025 zal het niet liggen, 12 punten uit 4 duels met een doelsaldo van 15-0. ODV weet het net ook aardig te vinden, 16 treffers in de laatste 3 duels. Aanvang hier, 14.30.