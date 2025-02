Zanger en presentator Henk Scholte overleden

Zanger en presentator Henk Scholte is vrijdagavond op 65-jarige leeftijd overleden. Dat melden meerdere bronnen aan OOG.

Scholte werd geboren op 26 juli 1959 in Emmen. Hij groeide op in Musselkanaal en Stadskanaal. In zijn tienertijd werd hij zanger van de groep Törf, waar hij zijn bijnaam Henkie Törf ook aan te danken had. In 1997 won deze groep de K. ter Laan-prijs van de stichting ’t Grunner Bouk. Cultuur en het uitdragen daarvan was belangrijk voor Scholte. In 1981 was hij één van de oprichters van het Grunneger Tiedschrift Krödde en maakt deel uit van de redactie tot 1995. In 1988 wordt hij Kulturintendant van de Eems Dollard Regio en was vanuit die hoedanigheid betrokken bij verschillende culturele projecten.

Ridder in de orde van Oranje Nassau

Het werk dat Scholte verzette bleef niet onopgemerkt. In 2002 ontving hij de Wessel Gansfortprijs en in 2009 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In 2012 werd hij lid van de Nederlandse Maatschappij der Letterkunde. Sinds 2003 was Scholte werkzaam voor het Huis van de Groninger Cultuur. Ook presenteerde hij sinds 2000 het dagelijkse streektaalmuziekprogramma Twij deuntjes veur ain cent op Radio Noord.

“Ongelofelijk aardige man”

Muzikant Ger Warink is geschrokken van het nieuws. “Ik hoorde het nieuws vanochtend dat Henk gisteravond is overleden. Helemaal als een verrassing komt het niet, omdat ik wist dat hij ziek was. Maar met zijn overlijden verliest de Groningse cultuurscene wel een icoon. Voor mij is hij heel belangrijk geweest in de muziek. Henk was een ongelofelijk aardige man die een hart van goud had. En ook alle energie die hij gestoken heeft in het op de kaart zetten van de Nedersaksische muziek. Voor mij was het altijd een feestje om met hem te mogen samenwerken.” Tekstschrijver en muzikant Jan Veldman laat weten: “Mien grode vrund Henk is dood.”

