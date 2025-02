Wordt de Groningse burger wel gehoord en begrepen? | Grote Markt 1

Foto: Ecco van Oosterhout

Als je als Groninger het nieuws volgt, kun je zomaar de indruk krijgen dat de lokale politiek niet luistert naar haar inwoners. Denk aan het omstreden Geheugenpaviljoen, de opvang van daklozen en verslaafden in het voormalige Auto Century-pand, of het mogelijke verdwijnen van de ijsbaan in Kardinge. Weten politici eigenlijk wel wat de Groningers écht belangrijk vinden?

In de podcast Grote Markt 1 gaan Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink hierover in gesprek met Jim Lo-A-Njoe (fractievoorzitter D66) en Joren van Veen (fractievoorzitter PvdA). In deze aflevering van dé politieke podcast van Groningen: hoe goed luistert het stadhuis eigenlijk naar haar burgers?