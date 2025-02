Woningbrand in Meerstad snel onder controle

Foto: 112groningen.nl

In een woning aan de Vossenburglaan in Meerstad heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond de klok van 09.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Bij aankomst bleek het te gaan om een woning die in aanbouw is. In het pand was door nog onduidelijke oorzaak brand ontstaan. Dit ging gepaard met enige rookontwikkeling.

Brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Voor zover bekend is de schade beperkt gebleven.