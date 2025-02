Wolkenvelden winnen meestal van de zon tot het weekend

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen winnen wolkenvelden het vaker van de zon dan andersom. Het blijft wel zo goed als droog. De temperatuur zwalkt wat heen en weer rond een graad of 5, maar op sommige dagen kan het wel kouder aanvoelen dan het is.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 7 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3. In de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 1 graad. Het is vrijdag overdag met 3 graden waterkoud. Daarnaast is het bewolkt en er waait een stevige oostenwind, windkracht 4 tot 5.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik tot rond het vriespunt. Zaterdag overdag zijn er wolkenvelden, maar schijnt er ook nu en dan een (waterig) zonnetje. Het wordt weer zachter met 5 graden en de oostenwind is zwak of matig. De nacht naar zondag kent weer temperaturen rond het vriespunt. De laatste dag van het weekend wordt een kat-en-muisspel tussen wolken en zon, waarbij de uitkomst nog onzeker is. Het wordt 3 tot 5 graden.

Na het weekend volgt meer zon bij een doorstaande oostenwind. En hoe zit het met de vorst? Meer daarover op de weerpagina.