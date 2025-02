Wolkendek breekt langzaam open en laat temperatuur komend weekend zakken

Foto: Joris van Tweel

Bewolking voert zaterdag nog de boventoon, maar zondag krijgt de zon flink wat ruimte aan de Groningse hemel. Daarmee doet ook de temperatuur een klein stapje terug en komt overdag maar net boven het vriespunt uit. ’s Nachts duikt de thermometerstand wel een paar graden onder nul, ook de dagen daarna.

Zaterdag wordt een overwegend bewolkte maar droge dag. De zon kan zo nu en dan tussen de wolken door piepen. Het wordt 1 of 2 graden, bij een zwak windje die van het zuiden naar het oosten draait. In de nacht naar zondag is er wel bewolking en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Op de tweede dag van het weekend laat de zon zich vaker zien. Dat maakt het overdag nog een graadje kouder, met een temperatuur die net een graad boven het vriespunt blijft steken. De zwak tot matige wind waait uit het oosten.

In de nacht naar maandag blijft het helder en daarmee zakt ook de temperatuur naar -3 tot -4 graden. Maandag overdag komen de wolken niet terug en wordt het een stralende dag bij 1 graad boven nul. In de nacht vriest het opnieuw.

Het blijft zeker tot en met donderdag vriezen in de nachten, hoe hard hangt af van de hoeveelheid bewolking. De dagtemperaturen lopen na maandag waarschijnlijk wel weer langzaam op. De thermometer zou aan het einde van de week overdag zelfs weer boven de 10 graden uit kunnen komen.