‘Woensdag zon, komende dagen oplopende temperaturen en regen’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De winter verlaat woensdag onze regio. Na een nacht waarbij er nog matige vorst mogelijk is, kan het woensdag 4 of 5 graden worden. De komende dagen loopt de temperatuur nog verder op.

Woensdag krijgt zon alle ruimte. In de late avond kunnen er wat wolkenvelden ontstaan. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 4 of 5 graden. De nacht naar donderdag verloopt grotendeels helder. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Donderdag overheerst de bewolking. In de ochtend kan de zon zich even laten zien, in de middag is er kans op buien. De wind draait naar het zuiden en het wordt 6 of 7 graden.

Ook op vrijdag overheerst de bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich zien, waarbij de zon in de middaguren de meeste ruimte krijgt. Het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 12 of 13 graden.