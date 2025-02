“Woensdag van tijd tot tijd sneeuw, in het weekend droog”

Foto: Britt Gnodde

De komende dagen blijft het wat winters in onze regio. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis valt er op woensdag wat sneeuw, en hebben we de komende nachten te maken met vorst.

“Woensdag is er kans op gladheid door sneeuw en slecht zicht door mist of nevel”, waarschuwt Kamphuis. “Het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat sneeuw. Het wordt 1 graad bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten. In de nacht naar donderdag is het vaak bewolkt, maar kan het ook even opklaren. De minimumtemperatuur schommelt rond -1 graad in de bewolkte gebieden tot -3 of -4 kortstondig daar waar het opklaart.”

Donderdag en vrijdag

“Donderdag is het rustig en bewolkt weer. Het blijft droog en het wordt 1 graad. In de nacht naar vrijdag minima net iets onder nul Vrijdag zijn de veranderingen klein. In de nacht naar zaterdag kan het wat gaan opklaren en dan daalt de temperatuur naar -3 tot -5 graden. Blijft het bewolkt, dan vriest het nauwelijks. Wat vorsturen betreft zal het beperkt blijven.”

Weekend

“Tijdens het weekend blijft het droog. Zaterdag is er veel bewolking en zondag kunnen hardnekkige wolken wat vaker oplossen, mede door een aantrekkende oostenwind. De combinatie van wind, wolken en het inmiddels al zo goed als verdwenen sneeuwtapijt maken dat de kans op matige vorst vooralsnog is afgenomen. Zachte lucht zet na het weekend de aanval in maar of deze ook slaagt? Dat valt nog maar te bezien. Meer daarover op de weerpagina.”