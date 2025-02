Woensdag opnieuw kans op winterse bui, daarna droog met nachtvorst

Foto: Denise Overkleeft

De sneeuwpret en -overlast van woensdag krijgt donderdag nog een klein vervolg. Daarna is de neerslag eerst voorbij blijft het tot en met het weekend droog. Daarna loopt de temperatuur terug en klaart het steeds vaker wat op.

Door Johan Kamphuis

Er is donderdag opnieuw veel bewolking en er kan in de middag weer een winterse bui vallen. Het wordt 1 graad bij een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Ook in de nacht naar vrijdag is er veel bewolking, met daarnaast een enkele opklaring. De minima liggen tussen -1 en -4 graden, afhankelijk van opklaringen. Vrijdag overdag is het overwegend bewolkt en droog. Het wordt 2 graden bij een zwakke oostelijke wind, windkracht 1 tot 2.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik van -1 tot lokaal -3 graden. Zaterdag zijn er overdag wolkenvelden met een iets grotere kans op een paar opklaringen. Het blijft droog bij 1 graad als maximumtemperatuur. In de nacht -1 tot -3 graden. Zondag brengt opnieuw wolkenvelden, maar later ook opklaringen en maxima van rond 1 graad.

Kouder weer in aantocht

In de nacht naar maandag is er lichte (-3 graden) tot matige vorst (-6 graden) bij flinke opklaringen. Maandag stroomt er (als het spoorboekje kloppend is) tamelijk droge lucht vanuit Duitsland ons gebied binnen. De kans op hardnekkige bewolking is dan afgenomen en de zon kan een hoofdrol pakken. Bij een zwakke of matige wind uit het oosten wordt het 1 graad.

In de nacht naar dinsdag is er lichte vorst (-4 graden) op de meeste plaatsen, maar op meer plaatsen kan matige vorst (-8 graden) zijn. Ook dinsdag is er flink wat zon met in de nacht lichte, lokaal matige vorst, -3 tot -6 graden.

Schaatsen?

De komende nachten is het veelal bewolkt en als de minimumtemperatuur piekt zal dit kortstondig zijn. Weinig vorst-uren. Vanaf het weekend kan dit stukje bij beetje beter veranderen. Koudere nachten en ook meer vorst-uren door langdurige opklaringen. Of dit doorzet? Meer daarover op de weerpagina.