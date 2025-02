Woensdag opnieuw ‘code geel’ in Groningen, tot middernacht kans op gladheid door sneeuwval

Foto: Erick Bakker

Vanaf het einde van komende nacht valt er opnieuw af en toe lichte sneeuw. In de rest van Noord-Nederland wordt het woensdagmiddag droog, maar in Groningen kan het de gehele woensdag af en toe sneeuwen.

Het KNMI heeft daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor Groningen vanaf woensdagochtend 06.00 uur. De waarschuwing blijft vervolgens tot middernacht van kracht.

De sneeuw wordt verwacht in Groningen, Friesland, het noorden van Drenthe en het oostelijk Waddengebied. Er kan plaatselijk tot drie centimeter sneeuw vallen. Op sommige plaatsen smelt de sneeuw meteen weer weg. In Groningen kan het de hele dag af en toe sneeuwen, elders wordt het in de middag droog. Daardoor is in onze provincie langere tijd kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden.