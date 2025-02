“Woensdag geregeld zon, komende dagen kans op grondvorst”

Foto: Joris van Tweel

De nachten worden de komende dagen kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er kans op grondvorst en mist.

“Woensdag blijft het overwegend of helemaal droog”, vertelt Kamphuis. “Met geregeld zon wordt het 10 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. in de avond neemt de bewolking toe en in de nacht naar donderdag volgt er regen. Donderdag wordt een rustige dag. De westelijke wind is overwegend zwak, windkracht 2. Verder is er af en toe zon en vallen er een paar buien met kans op hagel. Het wordt 8 graden. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en ligt de minimumtemperatuur rond de 2 graden.”

“Vrijdag zijn er flinke opklaringen en blijft het op een lokale bui na droog. Het wordt 8 graden. In de nacht naar zaterdag minima rond het vriespunt met kans op grondvorst en mist. Zaterdag begint grijs met mist en bewolking, maar in de loop van de dag kan het zo nu en dan opklaren. Het blijft droog en het wordt 8 of 9 graden. In de nacht naar zondag minima wederom rond het vriespunt.”

Blijft het ook zondag droog? Meer daarover op de weerpagina.